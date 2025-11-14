Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'de
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 42'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC'ye gitti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 42'nci yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen KKTC'deyiz" ifadelerini kullandı.
