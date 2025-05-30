Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski'e ile telefonda görüştü! Dikkat çeken İstanbul mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski'e ile telefonda görüştü! Dikkat çeken İstanbul mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın görüşmede Zelenski'ye "İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan ikinci tur görüşmelerde olası ateşkesin ele alınmasının barışa giden yolun taşlarını döşeyecek" dediği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan ikinci tur görüşmelerde olası ateşkesin ele alınmasının barışa giden yolun taşlarını döşeyeceğini belirti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ERDOĞAN'DAN ZELENSKİY'E İSTANBUL MEAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın sağlanması için gayret göstermeye devam edeceğini, Türkiye'nin iki ülke heyetleri arasında İstanbul'da başlayan görüşmelerin devamından yana olduğunu, İstanbul'daki görüşmelerde kararlaştırılan esir değişiminin kısa süre içinde gerçekleştirilmiş olmasının memnuniyet verdiğini ifade etti.

"İSTANBUL'DA YAPILACAK GÖRÜŞME BARIŞA GİDECEK YOLUN TAŞLARINI DÖŞEYECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan ikinci tur görüşmelerde olası ateşkesin ele alınmasının barışa giden yolun taşlarını döşeyeceğini, iki ülkenin de güçlü heyetlerle toplantıya katılımının barış yolunda sağlanan ivmenin devamı açısından önemli olduğunu belirtti.

"LİDERLER DÜZEYİNDE DE GÖRÜŞMELER YAPILMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetler arası görüşmelerin tamamlanmasının ardından liderler düzeyinde de görüşmeler yapılmasının barış sürecine fayda sağlayacağını, çok gecikmeden bunu gerçekleştirmenin gerektiğine inandığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
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