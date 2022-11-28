Erdoğan'dan İslam ülkelerine Yunanistan çağrısı: Artık bu zulme daha fazla seyirci kalınamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina yönetimine yüklenerek, "Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığına yönelik haksız ve hukuksuz uygulamalar artarak devam ediyor. Yunanistan'daki kardeşlerimizin vakıfları ve malları gasp ediliyor. Ana dillerini öğrenmelerine izin verilmiyor" diye konuştu. İslam ülkelerine de çağrıda bulunan Erdoğan, "Yunanistan'ın bu zulmüne daha fazla seyirci kalınamaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İş birliği Daimi Komitesi 38. Toplantısı Açılış Programı'nda konuşma gerçekleştirdi.

"ARTIK BUNA SESSİZ KALAMAYIZ"

Erdoğan konuşmasında Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığına yönelik haksız ve hukuksuz uygulamalar artarak devam ettiğini vurgulayarak "Yunanistan'daki kardeşlerimizin vakıfları ve malları gasp ediliyor. Ana dillerini öğrenmelerine izin verilmiyor. Artık buna sessiz kalamayız" dedi.

"İSLAM ALEMİ YUNANİSTAN'DA ZULME SEYİRCİ KALMAMALIDIR"

Erdoğan, "Yunanistan'daki kardeşlerimizin dini liderleri tanınmıyor, vakıfları ve hakları gasp ediliyor. Kimlikleri reddediliyor.Ana dillerini öğrenmelerine izin verilmiyor. Artık buna sessiz kalamayız. İslam alemi Yunanistan'da zulme uğrayan kardeşlerimin durumuna daha fazla seyirci kalmamalıdır" ifadelerini kullandı.

KKTC VE FİLİSTİN MESELESİNE DE DEĞİNDİ

Öte yandan KKTC ve Filistin meselesine değinen Erdoğan, "Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin maruz bırakıldıkları hak ihlallerini de biliyorsunuz. Filistin meselesinin 1967 sınırlarında bağımsız egemen coğrafi bütünlüğe sahip Filistin devletinin vücut bulmasıyla çözüme kavuşturulmasını destekliyoruz" açıklamalarında bulundu.