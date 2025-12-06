Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela lideri Maduro ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, ABD ile diyalog kanallarının açık tutulması önemine dikkat çekti.

ABD İLE VENEZUELA ARASINDA TANSİYON YÜKSEK

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim had safhaya ulaştı. Venezuela açıklarındaki gemileri uyuşturucu taşıdıkları gerekçesiyle sık sık vuran ABD'de Başkan Donald Trump'ın, "Venezuela'ya karadan da saldırılara başlayacağız" tehdidi, Washington'un Karakas'a olası operasyon ihtimalini güçlendirirken, Türkiye diplomasi için bir kez daha devreye girdi.

ERDOĞAN İLE MADURO ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Maduro'ya, ABD ile diyalog kanallarının tutulmasının önemini vurguladı.

İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

ERDOĞAN: ABD İLE DİYALOG KANALLARI AÇIK TUTULMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro'ya, bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Türkiye'nin sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını ve bunu her platformda dile getirdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti."

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti. ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı. ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.