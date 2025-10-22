Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı tarafından resmi törenle karşılandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından Al Alam Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracına, Al Alam Sarayı'na gidişinde, sultanlık süvarileri tarafından çevrelenen atlı askeri bando eşlik etti. Erdoğan'ın Al Alam Sarayı'na girişinde 21 pare top atışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inerken Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık, görüşmeye geçti.