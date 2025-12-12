Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı / Ek bilgi, fotoğraf ve videoyla
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, davetli devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya