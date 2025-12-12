Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov ile bir araya geldi
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu'ndaki ikili görüşmeleri kapsamında Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov'la görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya