Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Görüştü
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Filistin'e her mecrada destek vermeyi sürdürdüğünü, Batı'nın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı başarılı hac organizasyonu nedeniyle tebrik ederken, Kurban Bayramı'nı da kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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