Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad ile görüşmeye kapalı değilim, yaklaşım tarzı önemli

Körfez ziyareti öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Suriye ile ilişkilerin gidişatı soruldu. Erdoğan, "Esad'la görüşmeye kapalı değilim. Yaklaşım tarzları önemli. Şu anda Suriye'de Esed, maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Biz orada terörle mücadele ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu kapsamında ilk durak olan Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan bir gazetecinin Suriye ile ilişkilerin gidişatına yönelik sorusu üzerine "Bizim Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz yok. Kapı açık. 4'lü zirveler yapılsın ama biz Beşar Esad ile görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz. Onların bize yaklaşımı önemli. Esed, Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz biz orada terörle mücadele ediyoruz. sınırlarımızda bu teröristler varken nasıl çıkarız. Aynı ifadeyi diğer ülkelere kullanabiliyor mu?" ifadelerini kullandı.

HEYETLER GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yıllar önce Suriye-Türkiye arasında kopan ilişkiler, Rusya ve İran'ın araya girmesiyle son aylarda yeniden tesis edilmeye çalışılıyor. Ülkelerin istihbarat ve dışişleri bakanları zaman zaman bir araya gelerek süreci yönetirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili olarak bir açıklamada bulunmuştu.

AYLAR ÖNCE SİNYALİ VERMİŞTİ

Erdoğan açıklamasında "Biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız. Süratle adım atılması gereken bir diğer konu daha var. O da nedir? Terör örgütleri Suriye'de, özellikle Suriye'nin kuzeyinde rahat durmuyorlar. Zaman zaman ülkemizi oradan tehdit, tahrik ediyorlar, her şeyi yapıyorlar. Bizim de Soçi Mutabakatı olsun, Astana olsun buralarda verilmiş kararımız var. Nedir bu karar? Sınırımızdan 30 kilometre güneyde biz rahatsız edildiğimiz zaman bu bizim güvenlik koridorumuzdur. Bu güvenlik koridorunda biz her türlü adımı atarız." ifadelerine yer vermişti.