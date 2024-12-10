Üye Girişi
Haberler
Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi

Asgari ücret maratonu başladı! Bakan Işıkhan'dan umut dolu sözler

 Esad'la ilgili 'Türkiye' iddiasına Dışişleri'nden yalanlama

Esad'la ilgili "Türkiye" iddiası! Dışişleri'nden açıklama var

 Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu

SMO bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdular
Suriye'nin yeni başbakanı El-Beşir'in görev süresi belli oldu

Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, 51 yıl sonra ilk kez Suriye'ye girerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Erdoğan, "Suriye'nin bölünmesine izin veremeyiz. Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı karşısında Suriye halkı ile birlikte bizi de bulacaktır." dedi.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail harekete geçti. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla 51 yıl sonra ilk kez ilk kez Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye giren İsrail ordusu bölgeyi işgale başladı. İlerleyişini sürdüren İsrail askerleri, Suriye'nin başkenti Şam'ın 25 kilometre güneybatısına ulaştı.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN "SURİYE" UYARISI

İsrail'in Suriye'yi işgalinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik saldırılara izin vermeyeceklerini belirtti.

"SURİYE, HEP SÖYLEDİĞİMİZ GİBİ SURİYELİLERİNDİR"

Erdoğan şunları söyledi: "İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ ve PYD gibi terör örgütlerinin başı da ezilecektir. Suriye tüm inanç grupları ve etnik kesimleriyle hep söylediğimiz gibi Suriyelilerindir. Türkiye'nin eşsiz misafirperverliğine leke sürmeye çalışanlar da oldu. Ama milletimiz bu oyuna gelmedi. Kardeşlik konusunda imtihanı alnımızın akıyla verdik.

"SURİYE'NİN BÖLÜNMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Suriye'nin bölünmesine izin veremeyiz. Ülke topraklarının yeniden bir çatışma alan haline gelmesine asla izin vermeyeceğiz. Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı karşısında Suriye halkı ile birlikte bizi de bulacaktır. Biz herkes için güvenlik herkes için refah istiyoruz. Aksi takdirde kazanımlarımızı koruyamayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz
Kaynak: Haberler.com / Dünya
img

30 yıl sonra cezaevinden çıkınca ilk gittiği yer bakın neresi oldu
img

Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var
img

Acun, can dostu Esat'ın başını yaktı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKemal Çelik:

E bop ne olacak reis başkansın ya

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSpartacüs MartinLuther:

Trump yeniden mektup yazacak anlaşıldı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

VAR kayıtları ne zaman açıklanıyor 10 Aralık Salı? Sivasspor Galatasaray / Beşiktaş Fenerbahçe VAR kayıtları açıklandı mı, SON DAKİKA! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (10 Aralık 2024) Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret toplantısı kaç defa yapılacak? Aşk Evlilik Boşanma final mi yapıyor, bitti mi? Aşk Evlilik Boşanma neden final yaptı? 11 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 11 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? MasterChef eleme adayları kim? 10 Aralık Salı bugün kimler potada? Okan Dericioğlu neden öldü, kim öldürü? Okan Dericioğlu kimdir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 10 Aralık Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? CANLI maç izle! (ATALANTA REAL MADRİD) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Atalanta Real Madrid maçı nereden izlenir? Aşk Evlilik Boşanma 4. bölüm tek parça ful HD donmadan izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.