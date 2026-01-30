Haberler

Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır

Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonla görüştü. Görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgede tırmanan askeri gerilim ele alınırken, Erdoğan "Türkiye, İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır" mesajını verdi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı.
  • Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır olduğunu bildirdi.
  • Görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileri ve bölgedeki askeri gerilim ele alındı.

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 33. gününde devam ederken, ABD'nin bölgeye yolladığı donanmalar üzerinden sıraladığı tehditler de son bulmuyor.

Bölgede tansiyon git gide yükselirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yanı başımızdaki kriz için devreye girdi. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÖRÜŞMEDE 2 BAŞLIK ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgede tırmanan askeri gerilimi ele aldı.

ERDOĞAN'IN MESAJI GÖRÜŞMEYE DAMGA VURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

DIŞİŞLERİ BAKANI'NI KABUL EDECEK

Görüşmede Erdoğan, Türkiye'de bulunan İran Dışişleri Bakanı'nı da bugün kabul edeceğini belirtti.

