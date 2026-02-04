Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a Gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a Gitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Mısır'a ulaştı. Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılanan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve bazı bakanlar da eşlik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarını tamamlamasının ardından Mısır'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi Entissar Amer ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Mısır ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de eşlik ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi

Vatandaşı isyan ettiren düzenlemede geri adım! İki istisna geldi
Çölde 3 günlük kanlı çatışma! Ordu kasabayı geri aldı, onlarca kişi öldü

Çölde üç günlük kanlı çatışma! Ordu kasabayı geri aldı, 58 kişi öldü
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Polonya Başbakanı Tusk: Epstein'in Batı'nın etkili liderlerini gizlice kayda aldı

Gündem yaratacak bal tuzağı iddiası! Devlet başkanları tehdit altında
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu