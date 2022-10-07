Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis ile tartışmasının perde arkasını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan Yunansitan Başbakanı Miçotakis ile tartıştığı iddiaları yanıtlayarak, ''Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisinin orada programda olmamasına rağmen konuşması, ben konuşmamı yaptım masama geçtim. O da oradan bana cevap yetiştirmeye kalktı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu seviyeye düşer mi?'' dedi.

Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısından sonra yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, buradaki açıklamalarında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yüklendi.

''KURAL KAİDE BİLMEYEN ADAM''

Erdoğan'a basında yer alan Miçotakis ile tartıştı iddialarının soruması üzerine, ''Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisinin orada programda olmamasına rağmen konuşması, ben konuşmamı yaptım masama geçtim. O da oradan bana cevap yetiştirmeye kalktı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu seviyeye düşer mi? Birkaç kelamını dinledim, doğru dürüst kimse de alkışlamadı'' ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN-MİÇOTAKİS ARASINDA NE OLDU?

Dün akşam Avrupa Siyasi Topluluğu ülkelerinin katılımı ile gerçekleşen yemekte, Yunan basının haberine göre Erdoğan ve Miçotakis tartıştı. Kathimerini'nin manşetlerine taşıdığı haberde, "Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Prag'daki akşam yemeği Miçotakis ile Erdoğan arasında bir tartışma alanına döndü. Erdoğan, Yunanistan'a karşı iddialarını yineledi" ifadelerini kullandı.