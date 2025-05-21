Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunuyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karmelit Manastırı'nda Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.