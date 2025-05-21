Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Budapeşte'ye gitti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.