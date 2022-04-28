Rus pilotla ABD'li asker Türkiye'de takas edildi! Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telefonu açtı

Washington ile Moskova arasındaki gerilim Ukrayna savaşından dolayı son derece tırmanmışken, dün iki ülke arasında uzun zamandır beklenen bir tutuklu takası yapıldı. Rusya, 2019'dan beri ülkede tutuklu bulunan ABD Deniz Piyadeleri eski askeri Trevor Reed'i, kokain kaçakçılığı suçundan dolayı ABD'de tutuklu bulunan Rus pilot Konstantin Yaroşenko ile takas etti. Filmleri aratmayan takas işlemi Türkiye'de gerçekleşti.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

Mahkum takasının başarıyla sonuçlanmasının ardından açıklama yapan ABD Ulusal Güvenlik Danışması Jake Sullivan, ABD ve Rusya arasında yapılan mahkum takasındaki yardımları için Türkiye'ye teşekkür ederek, "Trevor Reed'e hoş geldiniz derken, Türkiye'ye onun güvenli dönüşünü mümkün kılmadaki rolünden dolayı minnettarız. Bu önemli konuda Türk ortaklarımızın yardımlarını takdir ediyoruz" dedi.

PUTİN, TAKAS NEDENİYLE TEŞEKKÜR ETTİ

Bu gelişmenin ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, Rusya ve ABD arasında dün Türkiye'de gerçekleşen takas ve Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı. Putin, görüşmede Rus pilot Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Reed'in MİT koordinesi ve gözetiminde gerçekleşen takası dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

MİT'İN TAKASTA ÜSTLENDİĞİ ROLE VURGU YAPTI

Görüşmede, MİT'in takas sürecinde üstlendiği role işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihbarat birimleri arasındaki eşgüdüm ve diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede istihbarat birimleri arasındaki diyaloğun devamının, bölgedeki trajedilerin önüne geçilmesi ve istikrarın sağlanmasına katkı yapacağını belirtti.

KALICI BARIŞ DİLEĞİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için de inisiyatif almaya ve barışa giden yolda arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivmeyi artırarak bölgede kalıcı barışı bir an önce tesis etmek istediklerini dile getirdi.