Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da Resmi Törenle Karşılandı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi ve Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na başkanlık edecek. Görüşmelerin ardından ikili anlaşmalar imzalanacak ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Tokayev daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na başkanlık edecek. Erdoğan ve Tokayev ikili anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti genel başkan yardımcıları da hazır bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
