Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşim Reisi'yi saygıyla ve minnetle yad ediyorum, komşumuz İran'ın yanında olacağız

İran Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında katıldığı baraj açılış töreni sonrasında geçirdiği helikopter kazasında 8 kişiyle birlikte hayatını kaybetti.

REİSİ'NİN VEFATI DÜNYA GÜNDEMİNİ SARSTI

Reisi'nin vefatı dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, helikopter enkazının bulunması konusunda gönderdiği Akıntı İHA ile büyük katkılar veren Türkiye adına ilk mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MESAJ YAYINLADI

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Merhum Reisi ile aynı helikopterde hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilere de Allah'tan rahmet diliyorum. Başta İran İslam Cumhuriyeti'nin Dinî Lideri Sayın Ali Hamaney olmak üzere, dost ve kardeş İran halkına, hükûmetine, Sayın Reisi'nin ve diğer merhumların ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum.

Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi'yi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum. Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran'ın yanında olacağız" ifadelerini kullandı.