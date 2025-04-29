Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya-Türkiye 4'üncü Hükümetlerarası Zirvesi için İtalya'da
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetine icabetle, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği İtalya'nın başkenti Roma'ya ulaştı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetine icabetle, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği İtalya'nın başkenti Roma'ya ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya