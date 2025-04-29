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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya-Türkiye 4'üncü Hükümetlerarası Zirvesi için İtalya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya-Türkiye 4'üncü Hükümetlerarası Zirvesi için İtalya'da
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetine icabetle, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği İtalya'nın başkenti Roma'ya ulaştı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetine icabetle, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği İtalya'nın başkenti Roma'ya ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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