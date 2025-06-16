Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye rol üstlenmeye hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye rol üstlenmeye hazır
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İran ile İsrail arasındaki savaş 4. günde devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan'a çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye'nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu iletti.

İran- İsrail savaşında tansiyon her geçen saat yükseliyor. Savaşın 4. günü devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA VAR

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pezeşkiyan'a çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye'nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ilettiği bildirildi.

"ÇATIŞMA, BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI"

Görüşmeyle ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"TÜRKİYE KOLAYLAŞTIRICI BİR ROL ÜSTLENMEYE HAZIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışmalı süreçle ilgili liderlerle bir dizi temas gerçekleştirdiğini, çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye'nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın korunmasına verdiği önemin altını çizdi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye rol üstlenmeye hazır

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (25)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

dedi ve viskisini içmeye devam etti

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

rol 25 yıldır var ya dahası varmı rolde figüran

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Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Kürecikten ful destek veriyorsunuz israile

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Haber YorumlarıSahin Sahin :

Birde irana silah yardimi yapta benim takdirimi topla. Palavrada üstüne yok. ingiltere almanya ve fransa itraile yardim yapiyor. sende müslümansan bir müslüman ülkeye yardim yap. palavra atip tutma

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Haber YorumlarıSami İşgören:

rol üstlenirim derken, tam zamanı işde eyyyyyyyyy israil diyeceğine,israili tam tepetakla attırma zamanı.şımarta şımarta milletin başına bela ettiniz israili.

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