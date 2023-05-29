- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi Üsküp'te coşkuyla kutlandı

ÜSKÜP - Kuzey Makedonya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi büyük bir coşkuyla kutlandı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te halk, Türkiye'deki seçimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını kutladı. Üsküp Türk Çarşısı'nda toplanan ve AK Parti ile Türkiye bayrakları taşıyan vatandaşlar, sık sık "Dik Dur Eğilme, Balkanlar Seninle" ve "Recep Tayyip Erdoğan" diye bağırdı. Üsküplü öğrenci Necmiye Elmas, "Bugün Kuzey Makedonya Üsküp'teyiz. Reisimiz, 13. cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutluyoruz. Bu zafer Türkiye için de tüm Balkanlar için de Üsküp için de çok değerli" ifadelerini kullandı. Üsküplü diğer bir vatandaş Kemal İsmail ise "Üsküp'ten, Kosova'dan tüm Balkanlardan sayın cumhurbaşkanımıza selamlarımızı gönderiyoruz" diye konuştu.

Çarşı esnafı da kutlamaya katılan vatandaşlara ücretsiz baklava dağıttı. Vatandaşlar daha sonra Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek arabalarıyla konvoy oluşturdu ve Üsküp etrafında tur attı.