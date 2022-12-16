Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve Suriye liderleri ile bir araya gelebiliriz açıklamalarına Kremlin'den yanıt: Olumlu bakıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Türkmenistan dönüşünde, "Biz şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunu da Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız" dedi. Erdoğan'ın bu sözlerine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, "Olumlu bakıyoruz" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Türkmenistan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan Putin'le görüşmesinde Rus liderine ilettiği teklifi açıklarken, "Biz şu an itibarıyla Suriye-Türkiye- Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız" dedi.

"MEMNUNİYETLER KARŞILAYABİLİRİZ"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov da Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin, "Egemen komşu ülkelerin ilişkilerinin normalleşmesi için yapılacakları her zaman memnuniyetle karşılarız." yorumunu yaptı. Bir gazetecinin sorusunun üzerine ise, bununla beraber öyle üçlü bir görüşme düzenlenebilmesi için ilk başta Şam'ın bu konuda ne düşündüğünü netleştirmeleri gerektiğini de ekleyen Bogdanov, "Fakat Türkiye'nin tavrını sadece memnuniyetle karşılayabiliriz, buna olumlu bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"VAKTİ SAATİ GELDİĞİNDE GÖRÜŞÜRÜZ"

Erdoğan daha önce de "Esad ile görüşür müsünüz?" sorusuna, "Şu an itibarıyla böyle bir şey söz konusu değil. 'Mümkün değildir' gibi bir ifadeyi kullanan bir siyasetçi değilim. Vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşmeye gideriz. Alt kademe de zaten görüşmeler sürüyor" açıklamalarında bulunmuştu.