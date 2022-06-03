Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen NATO Genel Sekreteri'nden ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz - Haberler

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

"TÜRKİYE'NİN ÇABALARINI TAKDİR EDİYORUZ"

Yapıcı bir görüşme olduğunu kaydeden Stoltenberg, Türkiye'nin değerli bir müttefik olduğunu, gıda güvenliği konusunda bir anlaşma olabilmesine yönelik Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini belirtti.

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA MESELESİ ELE ALINDI"

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımları meselesini ele aldıklarını ve diyaloğu sürdüreceklerini ifade etti.

ERDOĞAN: HAZIR OLDUKLARINI İSPATLAMALARI GEREK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ise görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik taleplerine dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin haklı ve meşru temellere dayandığını belirtti. Erdoğan, her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.