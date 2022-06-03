Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen NATO Genel Sekreteri'nden ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen NATO Genel Sekreteri'nden ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, görüşmenin olumlu geçtiğini vurguladı. Genel Sekreter, görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olma konusunu değerlendirdiklerini ve diyaloğu sürdüreceklerini ifade etti.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.
Yapıcı bir görüşme olduğunu kaydeden Stoltenberg, Türkiye'nin değerli bir müttefik olduğunu, gıda güvenliği konusunda bir anlaşma olabilmesine yönelik Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini belirtti.
Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımları meselesini ele aldıklarını ve diyaloğu sürdüreceklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ise görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik taleplerine dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin haklı ve meşru temellere dayandığını belirtti. Erdoğan, her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.