Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev arasında güldüren diyalog: Bizim oralar yanıyor senin buralar rahmet

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak çalışma ziyareti kapsamında Nahçıvan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Aliyev karşıladı. Araçlara geçilmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, yağmur yağması nedeniyle Aliyev'e "Kardeşim bizim oralar yanıyor senin buralar rahmet" dedi. Bu sözler karşısında gülen Aliyev ise "Yeni başladı" diyerek karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'ne gelişinde resmi törenle karşılandı. Yağmur yağması nedeniyle Erdoğan, kendisini karşılayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e "Kardeşim bizim oralar yanıyor senin buralar rahmet." dedi. Bu sözler Aliyev'i güldürürken, "Yeni başladı." diyerek karşılık verdi.

ALİYEV'İN DAVETLİSİ OLARAK NAHÇIVAN'A GELDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak çalışma ziyareti kapsamında Nahçıvan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'ne, Aliyev ile aynı araçla geçti.

"BİZİM ORALAR YANIYOR, SENİN BURALAR RAHMT"

Araçlara geçilmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini tebessümle karşılayan Aliyev'e "Kardeşim bizim oralar yanıyor senin buralar rahmet." dedi. Bu sözler karşısında gülen Aliyev ise "Yeni başladı." diyerek karşılık verdi.

ASKERLERİ SELAMLADILAR

Tören alanına Aliyev'le birlikte gelen Erdoğan, burada askerleri selamladı. Erdoğan ve Aliyev'in, tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Tören sonunda iki lider, baş başa görüşmek üzere meclise geçti.