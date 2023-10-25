Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını savunan bir mücahit grubudur

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı 19. günde devam ederken AK Parti'nin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm Batı, Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin. Bu Batı'nın sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok ve Hamas terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" dedi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, 19 gündür Gazze'ye bomba yağdırırken partisinin grup toplantısında bölgede yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken ifadeler kullandı. Hamas'ın bir terör örgütü olmadığını belirten Erdoğan, "Hamas topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: FİLİSTİN DAVAMIZA SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Filistin davamıza sahip çıkacağız. 7 Ekim'den bu yana krizin daha da büyümemesi için elimizden geleni yaptık yapıyoruz. 8 uçak dolusu tıbbi yardım gönderdik. İsrail'in devlet yerine örgüt gibi hareket etmesini asla tasvip etmedik etmeyeceğiz. Saldırılarda ölenlerin neredeyse yarısı çocuklar. Dünyada sadece çocukları öldürmek için sokakları ateşe boğan bu insanlık dışı eylemi sürdüren bir devlet veya ordu bulamazsınız.

"HAMAS TOPRAKLARINI KORUMAYA ÇALIŞAN BİR MÜCAHİT GRUBUDUR"

Buradan dünyaya sesleniyorum; son yaptıkları toplantıda yine bir araya geldiler, tüm Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin. Bu Batı'nın sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok. Ve Hamas terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur.

"İSRAİL'E GİTME PROJEMİZ VARDI GİTMEYECEĞİM"

Ben hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım. Tabi iyi niyetimiz vardı suiistimal ettiler. İsrail'e gitme projemiz vardı iptal ettik. İyi niyetimizi suiistimal ettiler. İsrail çocukları öldürüyor, çocukların öldürülmesine müsaade etmeyeceğiz. Çünkü biz insanlıktan nasibimizi aldık. İsrail'in Gazze'ye saldırıları hem katilliğe hem akıl hastalığına delalet eden bir haldir. Lafa gelince demokratlığı, çoğulculuğu kimseye bırakmayanların faşist yüzlerini ibretle izliyoruz. Gazze için kalbimizle, dilimizle, elimizle yapılması gereken neyse yapacağız. Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz."