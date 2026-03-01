Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hamaney'in hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum, kardeş İran halkına baş sağlığı diliyorum" dedi.

ERDOĞAN'DAN HAMANEY İÇİN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

İran Devlet Televizyonu, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu. Yayın sırasında ekranda Kur'an-ı Kerim okunurken, Hamaney'in vefatına ilişkin anons yapıldı. Bakanlar Kurulu ise, Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildiğini duyurdu.

"HAMANEY'İN HAYATINI KAYBETMESİNDEN ÜZÜNTÜ DUYDUM"

Hamaney'in ölümünün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında Erdoğan şunları söyledi: "Komşumuz İran'ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum.

Sayın Hamaney'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum.

"DİPLOMASİYE DÖNÜŞ İÇİN ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."