Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran dini lideri Ali Hamaney'in İsrail ve ABD'nin saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yaptı. Erdoğan, "Hamaney'in hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum, kardeş İran halkına baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

  • İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybetti.
  • İran'da Hamaney'in ölümünün ardından 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildi.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamaney'in ölümünden üzüntü duyduğunu ve İran halkına baş sağlığı dilediğini belirtti.

ERDOĞAN'DAN HAMANEY İÇİN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

İran Devlet Televizyonu, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu. Yayın sırasında ekranda Kur'an-ı Kerim okunurken, Hamaney'in vefatına ilişkin anons yapıldı. Bakanlar Kurulu ise, Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildiğini duyurdu.

"HAMANEY'İN HAYATINI KAYBETMESİNDEN ÜZÜNTÜ DUYDUM"

Hamaney'in ölümünün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında Erdoğan şunları söyledi: "Komşumuz İran'ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum.

Sayın Hamaney'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum.

"DİPLOMASİYE DÖNÜŞ İÇİN ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

