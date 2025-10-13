Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesi için Mısır'da! Sisi bizzat karşıladı



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentine geldi. Erdoğan'ı zirvenin gerçekleşeceği konferans merkezinin girişinde Mısır Cumhurbaşkanı Sisi bizzat karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da gerçekleşen "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"ne katılmak için ülkeye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı toplantının yapılacağı Uluslararası Fuar Merkezi girişinde Mısır Cumhurbaşkanı Sisi bizzat karşıladı.

UÇAK ÖNCE PİSTİ PAS GEÇTİ SONRA İNİŞ YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taşıyan uçak, Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti. Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak daha sonra havalimanına iniş yaptı. Erdoğan'ı burada, Mısır Kültür Bakanı Ahmed Fouad Hanno, Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Ashraf Sobhy ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve büyükelçilik personelleri karşıladı.

BAKAN FİDAN VE MİT BAŞKANI KALIN DA KAFİLEDE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şarm el-Şeyh'e geldi.



FUAR MERKEZİNE HAREKET ETTİ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle burada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"nin düzenleneceği Uluslararası Fuar Merkezi'ne hareket etti.

ERDOĞAN ÜLKE LİDERLERİYLE İSTİŞARELER GERÇEKLEŞTİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zirvenin yapılacağı konferans merkezinin girişinde Mısır Cumhurbaşkanı Sisi bizzat karşıladı. Erdoğan'ın, zirve kapsamında Şarm el-Şeyh Anlaşması'nın imza törenine katılması ve katılımcı ülkelerin liderleriyle istişareler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Kimlerrrrr Kimlerle birlikteeee Hayatımda bunun kadar neyse !

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

darbeci sisi seninleyiz rahmetli mursi

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Sisi , Erdoğan'ı bizzat kapıda karşılamış ! Yahu arkadaş , tamam tarafsınızdır da bu kadar da olmaz yani , pes doğrusu ... Sisi diğerlerini koridorda mı veya makam odasında mı veya veya WC nin önünde mi karşılamış ? ? ?

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Biz bu kişi için zamanında neler demiştik? Hatırlayan var mı

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErol Birol :

Çok ayıp böyle şeyleri unutacaksın.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıİnr:

Neredeeen Nereyeee katil sisi diyordu değil mi şimdi kol kola. Bakanlar ülkedeki cete liderleriyle, bu dünyadaki çete liderleriyle kol kola...

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Basar:

Reisi Severdim Ama Bu Görüntüler kafamda soru işaretleri oluşturdu hain sisi darbeci sisi dediğin günlere keşke geri dönsen reis

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
