Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'le görüşmesinde Akkuyu değerlendirmesi: Dünyada farklı bir ses getirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Astana'da gerçekleştirdikleri zirvenin öncesinde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında gündemden düşmeyen Akkuyu Nükleer Santraliyle ilgili mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akkuyu çok önemli bir adım. Akkuyu'nun birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldi. İki lider, basına kapalı gerçekleştirdikleri görüşme öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AKKUYU MESAJI

Konuşmasında Mersin'de Rusya ile birlikte yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Enerji Santraliyle ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akkuyu çok önemli bir adım. Akkuyu'nun birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir. (Nükleer santral) Sinop'la ilgili bir adım atılabilirse bu tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır. (Tahıl koridoru) Tahıl mutabakatını güçlendirerek sürdürmeliyiz. Türkiye ile Rusya'nın bu süreç içinde atacağı adımlar belli çevreleri rahatsız ederken öbür tarafta az gelişmiş ülkeleri de mutlu edecektir" dedi.

"NÜKLEER SANTRAL ÇALIŞMASI PLANLANDIĞI GİBİ GİDİYOR"

Rusya Devlet Başkanı Putin ise Akkuyu Nükleer Santrali hakkında da yorumda bulunduğu konuşmasında şunları söyledi: "Nükleer santral çalışması planlandığı gibi gidiyor. Gaz tedarikinde Türkiye en güvenli güzergah haline geldi şu an. Avrupa'dan çok daha güvenli güzergah haline geldi. Türkiye, Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı. TürkAkım'a da sabotaj yapacaklardı ancak önledik."

İlgili Haberler