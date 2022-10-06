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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a davet: Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil

Dünya Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çekya'nın başkenti Prag'da yan yana geldi. Erdoğan'ın, "Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil" sözleriyle Macron'a yaptığı davet sonrası, ikili arasında gülüşmeler yaşandı.

27 AB üyesi ve 17 davetli ülkeyle beraber ilk kez toplanacak Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Prag'da bir araya geldi. Zirveye katılmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bugün Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.

''GEL SENİ TÜRK BİRLİĞİ'NE ALALIM''

Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra sohbete Macron da dahil oldu. Erdoğan Macron'a ''Gel seni de alalım Türk Birliği'ne ya, her şey Avrupa'dan ibaret değil" diyerek, Fransa Cumhurbaşkanı'nı Türk Devletleri Teşkilatı'na davet etti. Erdoğan'ın o sözlerinden sonra ikili arasında gülüşmeler oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a davet: Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil

RESMİ KARAR ALINMASI BEKLENMİYOR

Avrupa Siyasi Topluluğu, Avrupa ülkeleri için siyasi bir tartışma forumu olarak işlev görmesi isteniyor. Topluluğun kurumsal bir yapıya dönüşüp dönüşmeyeceğine de bugünkü toplantıda karar verilmesi bekleniyor. Toplantı sonunda resmi bir bildiri veya karar alınması öngörülmüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a davet: Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil

Haberler.com / Yavuz Selvi - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Fransa Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Bilir Kişi:

Nerden nereye ya. Aklı selim ve başında olan düşünür ve derki, bu ülke nereden nereye geldi ikili ve çoklu ilişkilerde… Adam makaraya alıyor alayını :)

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