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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de ne PKK'nın ne de DEAŞ'ın yeri yok

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Beştepe'de yapılan görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Suriye terör yuvası olmaktan çıkarılmalı. Terörün yeniden palazlanmasına izin vermeyeceğiz. Suriye'de PKK ve DEAŞ'a yer yok. Her 2 terör örgütünü bozguna uğratan tek ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından bölgede neredeyse her dakika sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 10 Aralık'ta telefon görüşmesi yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de bu gelişmeler kapsamında soluğu Ankara'da aldı.

"MASADA MÜLTECİ KONUSU DA VAR" İDDİASI

Beştepe'de gerçekleşen zirvede Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra Avrupa ülkelerinin göndermeyi planladığı mültecilerin de gündeme geleceği iddia edildi.

"ULUSLARARASI TOPLUM SURİYE HALKINA DESTEK VERMEDİ"

Ankara'daki toplantının ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son gelişmeler Türkiye'nin kilit rolünü daha da perçinlemiştir. Uluslararası toplum 13 yıl katliama uğrarken Suriye halkına yeterli desteği vermedi. Bunun telafisi şimdi Suriye'nin yeniden inşa ve imarına destek olmaktan geçiyor.

"SURİYE'DE DEAŞ VE PKK'YA YER YOK"

Türkiye Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir. Bunun için ülkenin terör yuvası halinden çıkarılması gerekiyor. Bölgemizin geleceğinde ne DEAŞ'e ne PKK ve türevlerine yer yoktur.

Görüşmemizde sayın Başkana İsrail'in Gazze'deki mezalime son vermesi gerektiğini de aktardım. Kışın gelmesi ile Gazze'deki durum daha da kötüleşti. İsrail saldırılarında can veren 50 bin Filistinlinin neredeyse tamamını kadınlar çocuklar ve yaşlılar oluşturuyor. Avrupalı dostlarımızın Netanyahu hükümetine baskı yapmasını vurguladım. Türkiye ve AB arasında her zamankinden daha güçlü bir ilişkiye ihtiyaç var. Aday ülke olarak biz bu ilkeye sahibiz." ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DE BİR GEÇİŞ DÖNEMİNE İHTİYAÇ VAR"

Ursula von der Leyen ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "AB'nin Suriye'ye destek için atacağı adımları açıklayacağım. Suriye'de barışçıl bir geçiş dönemine ihtiyaç var. Suriye'ye dönüşler güvenli ve olumlu bir şekilde olmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de ne PKK'nın ne de DEAŞ'ın yeri yok
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCafer Kılıçaslan:

israile ne yapacuz

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Haber YorumlarıDüsünür:

Sayin Cumhur baskinim islam lideriniz Trumpta sizi ove ove bitiremedi. Kendilerinide sunu neden ifade etmediniz. Orta doguda musluman ulke birakmadiniz. son olarak israil suriyeyi isgal etmis durumda. Pkk ve deasi teror orgutu gorurken israili neden ulkemiz icin tehdit olarak gormuyorsunuz. Afganistan suriye irak iran yemes misir filistin lubnan bunlar yok oldu diyebiliriz

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Haber Yorumlarıbilal bey:

Suriye'ye kayyum atanmalı. ;)

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Haber YorumlarıŞahin Koçak:

Türkiye'de Suriye'de aktif rol aynayacak diyen trumpun hikelerine inanilmamali İsrail'le savaşa sürüklemek istiyor Türkiye'yi... Türkiye içte kayyum atama dışta da Kürtlerin yaşadığı topraklaruzerinde bir hareket yapmayı hayal bile etmemeli.. Çünkü ne yaparsa boş bir siyaset olur herkesin zararına olur .bı sorun varsa Kürtlerin yaşadığı kuzey Suriye'de onlar kendisi o sorunu çözer.

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