Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Elon Musk'a zor soru: Eşin nerede?

ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk ile görüştü. Musk'ın oğluna top hediye eden Erdoğan, ünlü iş insanına "Eşin nerede?" diye sordu. Musk ise "Biz şuan ayrı yaşıyoruz. Onun için oğluma ben bakıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Türkevi'nde Elon Musk'ı kabul etti. Musk'ın toplantıya oğluyla gelmesi renkli anların yaşanmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu ise, Musk ile eşinin ayrıldığı gerçeğini ortaya çıkardı.

"OĞLUMA BEN BAKIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk'a "Eşin nerede?" diye sordu. Musk ise "O şu an San Francisco'da. Biz ayrıyız ve onun için oğluma ben bakıyorum." ifadelerini kullandı.

FABRİKA ÇAĞRISI YAPTI

Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk'ı İzmir'de düzenlenecek Teknofest'e davet etti. Togg'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Erdoğan, Tesla'nın 7'nci fabrikasını da Türkiye'de kurması için Musk'a çağrı yaptı.