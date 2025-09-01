Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Komünist Partisi Siyasi Büro Sekreteri Say Çi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Komünist Partisi Siyasi Büro Sekreteri Say Çi ile bir araya geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin Komünist Partisi Siyasi Büro Sekreteri Say Çi ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin Komünist Partisi Siyasi Büro Sekreteri Say Çi ile görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bodrum'da 30 yıldır acente işleten ünlü iş insanı intihar etti

Ünlü iş insanı borçları yüzünden kendini astı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.