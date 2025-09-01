Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Komünist Partisi Siyasi Büro Sekreteri Say Çi ile bir araya geldi
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin Komünist Partisi Siyasi Büro Sekreteri Say Çi ile görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya