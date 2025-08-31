Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Çin Devlet Başkanı Şi'nin onuruna akşam yemeğine katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in liderler onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meyciang Kongre Merkezi'nde düzenlenen gala yemeğine, eşi Emine Erdoğan ile iştirak etti. Erdoğan çifti, Çin Devlet Başkanı Şi ve eşi Pıng Liyuen tarafından karşılandı. Yemeğe katılan liderler ve eşleri de aile fotoğrafında bir araya geldi. Liderler, daha sonra Çin Devlet Başkanı Şi'nin verdiği akşam yemeğine katıldı.