Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Özbekistan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesine katılmak için bugün Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gidiyor. Zirvede, hem ikili ilişkiler hem de İsrail'in saldırıları ele alınacak. Ayrıca Filistin'e insani yardımın bir an önce ulaştırılması konusu da değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gidiyor. Zirvede, ekonomik ve kültürel işbirliğini geliştirme adımlarının yanı sıra, İsrail'in saldırılarının durdurulması ve Filistin'e insani yardımın ulaştırılması konuları da ele alınacak.

2 GÜN SÜRECEK

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantılarının 16.'sı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılacak. 2 gün sürecek zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Erdoğan, heyetlerarası görüşmelerin yanı sıra liderlerle de bir araya gelecek.

TİCARET GELİŞTİRME YÖNÜNDE ADIMLAR ATILACAK

Zirvede, üye ülkeler arasında ticari, ekonomik ve kültürel iş birliğini geliştirme yönünde adımlar atılacak. Bölgesel ticareti geliştirecek araçlar da masadaki konu başlıkları arasında yer alacak. Üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkartmak için atılacak adımlar belirlenecek.

FİLİSTİN'DEKİ KATLİAM DA ELE ALINACAK

Bölgesel meseleler de zirvede görüşülecek. Ulaşım altyapısının geliştirilmesi, Modern İpek Yolu'nun canlandırılması için yapılacak iş birlikleri değerlendirilecek. Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi ve Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattındaki son gelişmeler ele alınacak. Zirve kapsamında İsrail saldırılarının durdurulması, Filistin'e bir an önce insani yardımların aktarılması konusu da görüşülecek.