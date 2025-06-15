Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a Kutlama Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a Kutlama Mesajı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Obamız, yuvamız, gözbebeğimiz Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerime Türkiye'nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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