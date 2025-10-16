Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Gazze Barış anlaşmasının maddeleri arasında yer alan, bölgede istikrarı gözetecek askeri güç için hızlı adım atılıyor. Hamas ve İsrail'in anlaşmasının ardından planın diğer maddelerinin de zemini oluştu. Planda, tarafların uzlaşmasının ardından çok uluslu bir gücün bölgede görev yapacağı belirtiliyordu.

TÜRK ASKERİ EKİM SONUNDA GAZZE'DE OLABİLİR

Gazze Barış anlaşmasının uygulanmasını gözetecek gücün karargahı iki hafta içinde kurulacak. Karargahı, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanı Oramiral Brad Cooper'ın kurması bekleniyor. İstikrar gücünde görev alacak Türk askeri ekim ayı sonunda Gazze'de olabilir.

TEKLİF MACRON'DAN GELDİ

Sahada bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yapılan AK Parti MKYK toplantısında Gazze'de kurulması planlanan uluslararası görev gücü hakkında konuştu. Türkiye gazetesindeki habere göre; Erdoğan, "Macron, 'Görev gücüne asker verir misiniz?" diye sordu. Ben de 'Niye vermeyelim?' dedim. Gazze'de kurulacak askerî mekanizmaya dahil olabiliriz. Burada önemli olan hangi şartlarda orada bulunacağımız" dedi.

KIRILGAN DA OLSA BÖLGEDE BİR GÜVEN İKLİMİ OLUŞTU

Bölgenin imarı dâhil Gazze'de daha yapılacak çok iş olduğunu söyleyen Erdoğan, "Gazze'de kırılgan da olsa bir güven iklimi oluştu. Sorun çözüldü gözüyle bakmamak gerekiyor. Asıl olması gereken bu değil fakat bir nebze nefes aldırır. Bunu sadece 'ateşkes imzaladılar' diyerek küçümsemek kimsenin haddi de hakkı da değildir. Biz deklarasyondaki iradenin sonuna kadar arkasında duracağız. Tüm aksaklıklara rağmen 350'ye yakın tırımız Gazze'ye giriş yaptı. 400'den fazla tırımız ise giriş için bekliyor. Başta dünya ve İslam ülkeleri olmak üzere hem ülke olarak hem millet olarak hem de parti olarak bizim büyük sorumluluğumuz var. Gazze'deki soykırımın unutulmayacağından emin olmalıyız. Bağımsız bir Filistin Devleti kurulana kadar çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.