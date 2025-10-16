Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Güncelleme:
Gazze Barış anlaşmasının maddelerinden olan, istikrarı gözetecek askeri güç için harekete geçildi. Hamas ve İsrail'in anlaşmasının ardından planın diğer maddelerinin de zemini oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'daki toplantıda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un teklifi üzerine Türkiye'nin bu görev gücüne asker verme ihtimalini kabul ettiğini belirtti.

Gazze Barış anlaşmasının maddeleri arasında yer alan, bölgede istikrarı gözetecek askeri güç için hızlı adım atılıyor. Hamas ve İsrail'in anlaşmasının ardından planın diğer maddelerinin de zemini oluştu. Planda, tarafların uzlaşmasının ardından çok uluslu bir gücün bölgede görev yapacağı belirtiliyordu.

TÜRK ASKERİ EKİM SONUNDA GAZZE'DE OLABİLİR

Gazze Barış anlaşmasının uygulanmasını gözetecek gücün karargahı iki hafta içinde kurulacak. Karargahı, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanı Oramiral Brad Cooper'ın kurması bekleniyor. İstikrar gücünde görev alacak Türk askeri ekim ayı sonunda Gazze'de olabilir.

TEKLİF MACRON'DAN GELDİ

Sahada bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yapılan AK Parti MKYK toplantısında Gazze'de kurulması planlanan uluslararası görev gücü hakkında konuştu. Türkiye gazetesindeki habere göre; Erdoğan, "Macron, 'Görev gücüne asker verir misiniz?" diye sordu. Ben de 'Niye vermeyelim?' dedim. Gazze'de kurulacak askerî mekanizmaya dahil olabiliriz. Burada önemli olan hangi şartlarda orada bulunacağımız" dedi.

KIRILGAN DA OLSA BÖLGEDE BİR GÜVEN İKLİMİ OLUŞTU

Bölgenin imarı dâhil Gazze'de daha yapılacak çok iş olduğunu söyleyen Erdoğan, "Gazze'de kırılgan da olsa bir güven iklimi oluştu. Sorun çözüldü gözüyle bakmamak gerekiyor. Asıl olması gereken bu değil fakat bir nebze nefes aldırır. Bunu sadece 'ateşkes imzaladılar' diyerek küçümsemek kimsenin haddi de hakkı da değildir. Biz deklarasyondaki iradenin sonuna kadar arkasında duracağız. Tüm aksaklıklara rağmen 350'ye yakın tırımız Gazze'ye giriş yaptı. 400'den fazla tırımız ise giriş için bekliyor. Başta dünya ve İslam ülkeleri olmak üzere hem ülke olarak hem millet olarak hem de parti olarak bizim büyük sorumluluğumuz var. Gazze'deki soykırımın unutulmayacağından emin olmalıyız. Bağımsız bir Filistin Devleti kurulana kadar çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

500

Yorumlar (9)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

makronla ne işimiz var asker veince ülkede ekonomi düzelecekmi maaşlar artıp işsizlik azalacakmı halkın sırtına bindirilen adaletsiz ağır vergiler kaldırılacakmı ortalık ateş pahası ucuzluk gelecekmi mısıra kaçan sanayici geri gelecekmi üretim artıp sanayi tarım hayvancılılık düzelecekmi yabancılara madenlerin satışı durdurulacakmı ülkenin yüzlerce sorunu var bize yaşamımıza zerre faydası olmayan işlerle uğraşıyorlar

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Bizim filistininde ne işimiz var. Önce dönün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını. sorunlarını bir çözün de sonra sıra araba gelsin. Bizi bu arapçılık batıracak!

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme48
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Demir:

Fransa neden vermiyor? Araplar neden vermiyor? Kisacasi diger ülkeler neden vermiyor da, biz veriyoruz?

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzgür Aktürk:

Bu türkleri ilgilendiren bi konu içerideki yahudi topluluğunu değil.sadece türk ismi almışsınız yahudi askerleri sizi

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

BOP karışma kardeşim. Halifemizin bir bildiği var. :DDDDD

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıLafı sokarım:

Bütün kâfir ala g.lar Gazze düşmanı olarak yorum yapıyorlar içimizdeki siyonistler

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Basar:

Yemekleri Hep Onlar Yiyiyor Bulaşıkları Bize Toplatıyorlar

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
