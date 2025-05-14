Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda, Angola ve ABD Büyükelçilerini Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda, Angola ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg David Lewis, Angola Büyükelçisi Joao Salvador dos Santos Neto ve ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack Jr.'ı kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.