Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı

Dünyanın gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede. Tarihi zirve için 6 yıl sonra Beyaz Saray'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump tarafından kapıda bizzat karşılandı.

TRUMP: ERDOĞAN'A BÜYÜK SAYGIM VAR

Kritik görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump "Görüşmede F-16 ve F-35 konularını konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygım var. Kendisini burada konuk etmek büyük şeref" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: F-16 VE F-35 KONUSUNU ETRAFLICA GÖRÜŞECEĞİZ

Trump'ın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Öncelikle bu ziyaretimizi BM Genel Kurulu ilke iç içe olan bir dönemde gerçekleştirdiğimizden dolayı çok çok mutluyuz. Gerek sayın Trump'ın birinci döneminde gerekse ikinci dönemde Türkiye-Amerika ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Kendilerinin de az önce ifade ettiği gibi gerek F35 konusu gerek F16 konusu gerekse Halkbank ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Heybeliada Okulu'yla ilgili ise orada üzerimize ne düşerse onu yapmaya hazırız. Dönüşte de sayın Bartholomeos ile konuyu görüşme fırsatı bulacağım" ifadelerine yer verdi.

TRUMP: YAPTIRIMLARI HER AN KALDIRABİLİRİZ

İlk açıklamaların ardından gazetecilerin sorularına geçildi. Trump, CAATSA yaptırımlarını ne zaman kaldırmayı düşündüğü sorusu üzerine "Eğer güzel bir toplantı yaparsak her an olabilir" dedi.

GAZZE SORUSUNA "REHİNE" YANITI

Trump, Erdoğan'la Gazze konusunda aynı düşünüp düşünmediğine ilişkin soruya "Onu şu anda bilmiyorum. Gazze'deki savaşı bitirmek istiyoruz. O bölgenin liderleriyle de görüştük, harika bir görüşme gerçekleştirdik. Bu noktada bir çeşit bir çözüm ortaya koymaya çalışıyoruz ama rehineleri de geri getirmeye çalışıyoruz. Ama görünüyor ki 20 canlı ve 38 ölü rehine var. Gerçekten üzücü. Ailelerinin de tek istediği çocukların cansız bedenlerini almak. Orta Doğu'daki en güçlü liderleriyle anlaşmaya yakın olduğumuzu düşünüyorum" yanıtını verdi.

"F-35'LER KONUSUNDA KONUŞUYORUZ"

ABD Başkanı, Türkiye'ye F-35 satışı konusunda "Türkiye'ye savaş uçaklarından bahsediyoruz, evet. Bu konuda konuşuyoruz" dedi.

"GAZZE VE FİLİSTİN KONUSUNDA BUGÜN BİR ADIM OLABİLİR"

"Gazze ve Filistin konusunda herhangi bir adım olacak mı?" sorusuna yanıt veren Trump, "Evet, bugün olabilir. Bu konuda çok güçlü bir diyaloğumuz var. Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'le görüştük. Harika bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantıda çok şeye karar verildi. Tabii ki İsrail'le de görüşmeliyim. Onlar benim ne istediğimi biliyorlar." ifadelerini kullandı.

MASADA 6 KRİTİK BAŞLIK VAR

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın görüşme sırasında 6 kritik konu başlığını masaya yatırması bekleniyor.

Bu başlıklar şöyle; F-35 savaş uçağı alımı, Suriye'de YPG'nin silah bırakması, Suriye-İsrail güvenlik anlaşması, Gazze'de ateşkes, Rusya-Ukrayna savaşı ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi.

ANA GÜNDEM GAZZE OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulması ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için yapılması gerekenleri Trump'a anlatacak.

RUSYA-UYRAYNA SAVAŞI DA MASADA

Washington'daki zirvede bir diğer gündem başlığı Rusya-Ukrayna Savaşı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereler de dahil, iki ülke arasındaki barış çabalarında gelinen son durumu görüşecek.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK

Ayrıca Suriye'deki gelişmeler de değerlendirilecek görüşmede. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede istikrarın sağlanması için Ankara-Washington hattında yürütülen çalışmalar ele alınacak. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı SDG'nin durumu da masaya yatırılacak.

100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ

Erdoğan-Trump görüşmesinde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.Geçen yıl 35 milyar dolar olan ikili ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefinin yakalanması ve bu yönde karşılıklı yatırımların artırılması için atılacak adımlar ön plana çıkacak. Enerji ve savunma sanayiinde yeni iş birlikleri konuşulacak. Bu kapsamda F-16 ve F-35 savaş uçaklarının tedarikinin gündem başlıkları arasında olması bekleniyor.