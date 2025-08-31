Cumhurbaşkanı Danışmanı Kılıç'ın Kayınpederi Ahmet İlhan Kefeli Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın kayınpederi Ahmet İlhan Kefeli, tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında vefat etti. Cenazesi Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın kayınpederi Ahmet İlhan Kefeli, çeşitli sağlık sebeplerinden dolayı tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti. Kefeli'nin cenazesi bugün Fatih Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazı sonrasında Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, AK Parti MKYK üyesi Mahir Ünal, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve sanatçı Ahmet Özhan katıldı. Ahmet İlhan Kefeli için defin sonrası Vadi İstanbul Camisi'nde mevlit ve dua okunacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
