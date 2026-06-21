Çorum Katliamı'nda Hayatını Kaybedenler Berlin'de Anıldı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Çorum'da 1980 yılında 54 kişinin yaşamını yitirdiği olaylarda hayatını kaybedenler Almanya'nın başkenti Berlin'de anıldı.

Berlin Çorum Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen anma programı, saygı duruşuyla başladı. Etkinliğin açılış konuşmalarını Dernek Başkanı Nezaket Kirazlı ile dernek üyeleri Özcan Özbay ve Mustafa Yeni yaptı.

Programda, 1980 yılında Çorum'da yaşanan saldırılar ve katliam süreci anlatıldı. Aralarında Alevi dedesi Veli Solmaz'ın da bulunduğu yaşamını yitiren 54 kişi anılırken, katılımcılar duygusal dakikalar yaşadı.

Etkinlik kapsamında, dönemin tanıklarıyla yapılan röportajlardan oluşan yaklaşık 20 dakikalık Çorum Katliamı belgeseli gösterildi. Belgeselin ardından, katliamın tanıklarından ve uzun yıllardır adalet mücadelesi yürüten avukat Sadık Eral telefonla programa katıldı. Eral, olayların "adi vakalar" olarak kayda geçirilmesi nedeniyle toplu katliam davasının açılamadığını belirtti.

Saldırıların 28 Mayıs 1980'de Çorum'un Milönü Mahallesi'nde başladığını ifade eden Eral, güvenlik güçlerinin müdahalesinin yetersiz kaldığını ve olayların günlerce sürdüğünü söyledi. Eral, hastanelerde yaralıların hedef alındığını, cenazelerin ise günlerce kaldırılmasına izin verilmediğini öne sürerek, yaşananların yeterince yargı önüne taşınmadığını dile getirdi.

Programın ikinci bölümünde katılımcılar görüş ve tanıklıklarını paylaştı. Berlin Bahadınlılar Derneği temsilcisi, benzer saldırıların sadece Çorum ve Kahramanmaraş'ta değil Bahadın'da da yaşandığını ancak halkın dayanışması ve zamanında yapılan müdahaleler sayesinde kitlesel bir katliamın önlendiğini söyledi.

Etkinlikte konuşan BAT Cemevi Başkanı Yüksel Özdemir ise Çorum Katliamı'nın tarihsel boyutuyla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Alevi toplumunun tarih boyunca baskılara maruz kaldığını ifade eden Özdemir, Aleviliğin eşitlik, paylaşım ve dayanışma temelinde şekillenen bir inanç olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA