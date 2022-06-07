Çöp kovasının önünde cinsel ilişkiye giren çift kameralara yakalandı
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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İspanya'nın Benidrom şehrindeki çöp kovalarının arasında cinsel ilişkiye giren çift, çevredekilerin kamerasına takıldı. Sarhoş oldukları öne sürülen çift, ihbar üzerine gelen polisler tarafından copla vurularak ayrıldı.
Benidrom kentinde akşam saatlerinde aşırı alkol aldıkları iddia edilen çift, işlek bir noktadaki çöp kovalarının arasında cinsel ilişkiye girmeye başladı. Çiftin bu hareketi, çevredekiler tarafından kısa sürede fark edildi.
POLİSE HABER VERDİLER
Durumdan rahatsız olanlar, hemen polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ellerindeki copla çifte vurarak ayrılmalarını sağladı.
SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Çifte ait bu görüntüler sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı. Görüntülerde polisin gelmesinin ardındaki kısım yer almadığı için çiftin gözaltına alınıp alınmadı bilinmiyor.