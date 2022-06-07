Çöp kovasının önünde cinsel ilişkiye giren çift kameralara yakalandı - Haberler

Benidrom kentinde akşam saatlerinde aşırı alkol aldıkları iddia edilen çift, işlek bir noktadaki çöp kovalarının arasında cinsel ilişkiye girmeye başladı. Çiftin bu hareketi, çevredekiler tarafından kısa sürede fark edildi.

POLİSE HABER VERDİLER

Durumdan rahatsız olanlar, hemen polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ellerindeki copla çifte vurarak ayrılmalarını sağladı.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Çifte ait bu görüntüler sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı. Görüntülerde polisin gelmesinin ardındaki kısım yer almadığı için çiftin gözaltına alınıp alınmadı bilinmiyor.