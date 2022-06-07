Çöp kovasının önünde cinsel ilişkiye giren çift kameralara yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çöp kovasının önünde cinsel ilişkiye giren çift kameralara yakalandı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
 - Güncelleme:

İspanya'nın Benidrom şehrindeki çöp kovalarının arasında cinsel ilişkiye giren çift, çevredekilerin kamerasına takıldı. Sarhoş oldukları öne sürülen çift, ihbar üzerine gelen polisler tarafından copla vurularak ayrıldı.

Benidrom kentinde akşam saatlerinde aşırı alkol aldıkları iddia edilen çift, işlek bir noktadaki çöp kovalarının arasında cinsel ilişkiye girmeye başladı. Çiftin bu hareketi, çevredekiler tarafından kısa sürede fark edildi.

POLİSE HABER VERDİLER

Durumdan rahatsız olanlar, hemen polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ellerindeki copla çifte vurarak ayrılmalarını sağladı.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Çifte ait bu görüntüler sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı. Görüntülerde polisin gelmesinin ardındaki kısım yer almadığı için çiftin gözaltına alınıp alınmadı bilinmiyor.

Çöp kovasında cinsel ilişkiye giren çift, kameralara takıldı

Çöp kovasında cinsel ilişkiye giren çift kameralara yakalandı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsellik Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title