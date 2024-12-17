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Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı

Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
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Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinde önemli rol oynayan HTŞ lideri Colani, Golan Tepeleri'ne girerek işgale başlayan İsrail ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İsrail'le savaşmak istemediklerini belirten Colani, "Suriye'nin İsrail'e düzenlenen saldırılarda kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Suriye'de Beşar Esad rejimi muhaliflerin operasyonunun sonucunda 8 Aralık'ta devrildi. Esad Rusya'ya kaçarken, ülkede geçici hükümet kuruldu.

HTŞ LİDERİNDEN COLANİ AÇIKLAMASI

Esad'ın gitmesinin hemen ardından İsrail, Golan Tepeleri'ne girerek işgale başladı. İsrail Suriye'de ilerleyişini sürdürürken, Esad'ın devrilmesinde öncü rol oynayan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Colani'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"İSRAİL'İN SURİYE MÜDAHALESİNİN ARTIK GEREKÇESİ KALMADI"

Ülkesinin nefes almaya ihtiyacı olduğunu bu sebepten ötürü İsrail'le savaş istemediklerini belirtti. The Times'a verdiği röportajda Colani "İsrail'in Suriye'ye müdahalesinin gerekçesi İran ve Hizbullah'tı. Onlar artık yok bu sebeple gerekçe de ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.

"SURİYE'NİN İSRAİL'E SALDIRILARDA KULLANILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasına dönmeye hazır olduklarını ve bu konuda Birleşmiş Milletlerin aracılığını kabul ettiklerini söyleyen Colani, "Ne İsrail'le ne de bir başka ülkeyle savaşmak istemiyoruz. Suriye'nin İsrail'e düzenlenen saldırılarda kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Suriyelilerin nefes almaya ihtiyacı var." dedi.

"SURİYE BİREYSEL ÖZGÜRLÜKLERE MÜDAHALEDE BULUNMAYACAKTIR"

Öte yandan şeriat iddialarını ciddiye almayan Colani, "Yeni Suriye, doğal bir yapıda olacak. Suriye bireysel özgürlüklere müdahalede bulunmayacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıFırat Türk:

Golan tepelerini yedirtme htş

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Haber YorumlarıMGk:

İSRAİL durmaz artık bu arzı mevdud yolunda son savaşları

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Haber Yorumlarıİsmail Atış:

Yeni bir Filistin vakası yakında yasanmazsa iyidir siz İsrail'e dokunmayın zaten o size dilediği gibi dokunuyor

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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Sana hiç yakıştıramadım colani eskisi gibi değilsin başına taşmı düştü ne düştü.eski colani olsaydı israile savaş açardı...

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Haber YorumlarıMelih İnce:

Suriye’de istikrarlı bir yönetim istemeyenler: teröristler ve israil!

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Haber YorumlarıFake You hard:

Aferim bos gec israili ibrahim kalini dinle sen insallah duzluge cikacaksiniz

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