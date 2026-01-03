Haberler

Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela'dan ilk görüntüler

Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela'dan ilk görüntüler
Güncelleme:
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama meydana geldi. ABD Başkanı Trump'ın Venezuela'ya karşı kara saldırıları olasılığını gündeme getirdiği bir dönemde meydana gelen patlamalardan ilk görüntüler geldi. Görüntülerde şehrin birçok noktasından alev ve dumanların yükseldiği görüldü.

  • Venezuela'nın başkenti Karakas'ta şehrin farklı bölgelerinde çok sayıda patlama meydana geldi.
  • Patlamalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya karşı kara saldırıları olasılığını gündeme getirdiği bir dönemde yaşandı.
  • ABD, uyuşturucu kaçakçılığı ve güvenlik gerekçeleriyle Latin Amerika'da askeri ve siyasi müdahale alanını genişletme politikası izliyor.

ABD ile uzun süredir gerginlik yaşayan Venezuela'nın başkenti Karakas'ta şehrin farklı bölgelerinde çok sayıda patlama meydana geldi. Saldırının kapsamı henüz bilinmezken bölgeden ilk görüntüler geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde şehrin farklı bölgelerinde alev ve dumanların yükseldiği görüldü.

ELEKTRİKLER KESİLDİ, HELİKOPTER VE DUMANLAR GÖRÜNÜYOR

Şehrin güneyinde elektriğinin olmadığı ve patlama seslerinin bir askeri üssün yakınlarından geldiği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Karakas semalarında helikopter ve dumanlar da görülüyor.

Patlamalar, Karayipler'e bir deniz görev gücü konuşlandıran ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya karşı kara saldırıları olasılığını gündeme getirdiği bir dönemde meydana geldi.

ABD UZUN SÜREDİR HAZIRLIK YAPIYOR

Venezuela ile ABD arasındaki gerilim, Washington'un uyuşturucu kaçakçılığı ve güvenlik gerekçelerini öne sürerek Latin Amerika'da askeri ve siyasi müdahale alanını genişletme politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ABD'nin yaptırımlar, tehditler ve olası operasyon açıklamalarıyla krizi sürekli sıcak tutması, Venezuela üzerinde egemenliği aşındırmaya yönelik emperyalist baskı mekanizmalarını yeniden devreye sokuyor.

Karakas yönetimi ise bu suçlamaları reddederek, sürecin ülkenin enerji kaynakları ve bölgesel bağımsızlığına yönelik bir kuşatma olduğunu savunuyor. Uzun süredir devam eden bu tablo, Venezuela'nın iç güvenliğine dair her gelişmenin ABD müdahalesi ihtimaliyle birlikte okunmasına neden oluyor.

