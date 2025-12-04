Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre'de Mesud Barzani'nin korumalarıyla birlikte verdiği tepki çeken görüntülerin yankıları sürerken, bu kez Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Barzani, Suriye'de kurulacak yeni yönetimin ademi merkeziyetçi bir yapıya sahip olması gerektiğini savundu.

TEPKİ ÇEKEN CİZRE GÖRÜNTÜLERİNİN ARDINDAN YENİ ÇIKIŞ

Türkiye'de terörle mücadele süreci kararlılıkla devam ederken, Mesud Barzani'nin Şırnak-Cizre'de gündeme oturan görüntüleri Ankara'nın sert tepkisine yol açmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli görüntüleri açıkça eleştirmiş, İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Bu gelişmenin sıcaklığı sürerken Kuzey Irak yönetiminden yeni ve tartışmalı bir açıklama daha geldi.

BARZANİ: YENİ SURİYE'DE YEREL YÖNETİM GÜÇLENMELİ

Neçirvan Barzani, The Spectator Australia dergisine verdiği röportajda Suriye'deki siyasi tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şam'daki yeni yönetim formülünü yorumlayan Barzani, "Ahmed Şara, Suriye için son şanstır." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin çok uluslu ve çok kültürlü yapısına dikkat çeken Barzani, "İktidarın ademi merkeziyetçi olması Suriye için hayati önem taşıyor. Hristiyanlar, Dürziler, Ezidiler, Aleviler, Kürtler, seküler Sünni Araplar ve diğer tüm gruplar yeni Suriye'de tam olarak temsil edilmelidir." dedi.

"SDG GARANTİ OLMADAN SİLAH BIRAKMAZ"

PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), Suriye ordusuna entegrasyonuna ilişkin de konuşan Barzani,

"Bu güçler olağanüstü bedeller ödedi. Entegrasyon garantisi verilmeden silahlarını bırakmalarını ya da üniformalarını çıkararak topluma dönmelerini bekleyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Barzani, ademi merkeziyetçi bir yapının Şara'nın güç dengesine karşı "hayati denge unsuru" oluşturacağını ileri sürdü.

ADEMİ MERKEZIYETÇILIK NE ANLAMA GELİYOR?

Ademi merkeziyetçilik; merkezi yönetimin yetkilerinin azaltılarak yerel yönetimlerin daha güçlü hale getirilmesi anlamına geliyor. Bu yapı, merkezi otoritenin zayıflaması ve yerel yönetimlerin karar alma süreçlerinde daha etkin olması sonucunu doğuruyor.