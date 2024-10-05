Çırılçıplak büyükelçiliğin önüne gelip İran'ı protesto ettiler

Rusya ile savaşa devam eden Ukrayna ilginç protestoya sahne oldu. Kiev'de İran Büyükelçiliği'nin önüne gelen bir grup kadın soyundu.

ÇIRILÇIPLAK İRAN'I PROTESTO ETTİLER

Kadınlar, İsrail'e geçtiğimiz günlerde füze saldırısı düzenleyen İran'ı çırılçıplak protesto etti. Kadınlar, "Kahrolsun İran" sloganları attı.