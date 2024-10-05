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Çırılçıplak büyükelçiliğin önüne gelip İran'ı protesto ettiler

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Ukrayna'da çırılçıplak İran Büyükelçiliği'nin önüne gelen bir grup kadın, Tahran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısını protesto etti. Çıplak kadınlar, "Kahrolsun İran" sloganları attı.

Rusya ile savaşa devam eden Ukrayna ilginç protestoya sahne oldu. Kiev'de İran Büyükelçiliği'nin önüne gelen bir grup kadın soyundu.

ÇIRILÇIPLAK İRAN'I PROTESTO ETTİLER

Kadınlar, İsrail'e geçtiğimiz günlerde füze saldırısı düzenleyen İran'ı çırılçıplak protesto etti. Kadınlar, "Kahrolsun İran" sloganları attı.

Çırılçıplak büyükelçiliğin önüne gelip İran'ı protesto ettiler
Kaynak: Haberler.com / Dünya

Politika 3-sayfa Ukrayna İsrail Tahran Dünya İran

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Yorumlar (1)

selami:

Ne ar kalmış ne edep Özgür olsan ne olur acep

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