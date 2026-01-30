Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Florida Memorial University (FMU) kampüsünde bir öğrenciye yönelik cinsel saldırı ve gasp suçlamasıyla gözaltına alınan Steven Rivers (30) adlı zanlı, polis aracına götürülürken bir kadın dedektife cinsel saldırı girişiminde bulundu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis raporuna göre Rivers, Salı günü öğrenciyi taciz ve cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı. DNA kanıtları olayla bağlantısını doğruladı ve zanlı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Ertesi sabah tutuklu nakledilirken zanlının, önde kapıyı tutan kadın dedektifin arkasından koluyla uzanarak kasık bölgesini kavramaya çalıştığı belirtildi. Ekipler zanlıyı hızla kontrol altına alarak bir demir parmaklığa doğru itip engelledi.

Polis tutanaklarına göre Rivers, bu sırada "Good catch. But I don't give a f—" ifadelerini kullanarak gülme tepkisi verdi.

Rivers, daha önce Aralık 2025'te Palm Beach County'de müstehcen davranış suçundan serbest bırakılmıştı. Bu yeni olayla birlikte hakkında "cinsel saldırıya teşebbüs", "polis memuruna saldırı" ve "direnme" gibi ek suçlamalar yöneltildi.

Miami-Dade savcılığı, zanlının toplum için potansiyel bir tehlike oluşturduğu gerekçesiyle tutuklama şartlarının ağırlaştırılmasını talep etti. Mahkeme, ilk suç için kefaleti 505 bin dolar, ek suçlamalar için ise 5 bin 501 dolar olarak belirledi.

Polis, Rivers ile ilgili daha fazla mağdur olabileceği şüphesiyle yeni ifadeler ve deliller için halktan bilgi talep ediyor.