Cinsel organıyla 9 kiloluk ağırlık kaldıran kadın, milyonlarca izlenme aldı

Pelvik tabanını güçlendirmek için egzersiz yaptığını belirten Fizyoterapist Sara Solomon'un cinsel organında 9 kilo ağırlık kaldırdığı anlar, sosyal medyada çok konuşuldu.

BAZI KULLANICILARI GERÇEKÇİ BULMADI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü uygulayabildiği baskı nedeniyle genç kadına şaşırdıklarını ifade ederken bazı kullanıcılar ise gerçek olmadığını iddia etti.

"GÖRDÜĞÜM EN TUHAF ESNEKLİK"

Bir sosyal medya kullanıcısı duruma esprili bir şekilde yaklaşarak "Her 3 ayda bir kez zar zor 2 şınav çekiyorum ve insanlar pelvik kasını mı güçlendiriyor" yorumunu yaptı. Bir başkası, "İnternette gördüğüm en tuhaf esneklik" yorumuyla durumu değerlendirdi.

CERRAH TEPKİ GÖSTERDİ

Viral TikTok videosuna tepki gösteren NHS cerrahı Dr. Karan Rajan , şaşırtıcı bir şekilde görülen başarının mümkün olduğunu söyledi. Ancak insanlara pelvik tabanını güçlendirmenin daha iyi yolları olduğunu anlattı.

Haberler.com - Dünya