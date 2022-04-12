Cinsel organıyla 9 kiloluk ağırlık kaldıran kadın, milyonlarca izlenme aldı
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Cinsel organıyla 9 kilo ağırlık kaldıran Fizyoterapist Sara Solomon, sosyal medyaya yüklediği video sayesinde milyonlarca izlenme aldı.
Pelvik tabanını güçlendirmek için egzersiz yaptığını belirten Fizyoterapist Sara Solomon'un cinsel organında 9 kilo ağırlık kaldırdığı anlar, sosyal medyada çok konuşuldu.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü uygulayabildiği baskı nedeniyle genç kadına şaşırdıklarını ifade ederken bazı kullanıcılar ise gerçek olmadığını iddia etti.
Bir sosyal medya kullanıcısı duruma esprili bir şekilde yaklaşarak "Her 3 ayda bir kez zar zor 2 şınav çekiyorum ve insanlar pelvik kasını mı güçlendiriyor" yorumunu yaptı. Bir başkası, "İnternette gördüğüm en tuhaf esneklik" yorumuyla durumu değerlendirdi.
Viral TikTok videosuna tepki gösteren NHS cerrahı Dr. Karan Rajan , şaşırtıcı bir şekilde görülen başarının mümkün olduğunu söyledi. Ancak insanlara pelvik tabanını güçlendirmenin daha iyi yolları olduğunu anlattı.