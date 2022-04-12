Cinsel organıyla 9 kiloluk ağırlık kaldıran kadın, milyonlarca izlenme aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cinsel organıyla 9 kiloluk ağırlık kaldıran kadın, milyonlarca izlenme aldı

Haberler.com - Dünya
 - Güncelleme:

Cinsel organıyla 9 kilo ağırlık kaldıran Fizyoterapist Sara Solomon, sosyal medyaya yüklediği video sayesinde milyonlarca izlenme aldı.

Pelvik tabanını güçlendirmek için egzersiz yaptığını belirten Fizyoterapist Sara Solomon'un cinsel organında 9 kilo ağırlık kaldırdığı anlar, sosyal medyada çok konuşuldu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü uygulayabildiği baskı nedeniyle genç kadına şaşırdıklarını ifade ederken bazı kullanıcılar ise gerçek olmadığını iddia etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı duruma esprili bir şekilde yaklaşarak "Her 3 ayda bir kez zar zor 2 şınav çekiyorum ve insanlar pelvik kasını mı güçlendiriyor" yorumunu yaptı. Bir başkası, "İnternette gördüğüm en tuhaf esneklik" yorumuyla durumu değerlendirdi.

Viral TikTok videosuna tepki gösteren NHS cerrahı Dr. Karan Rajan , şaşırtıcı bir şekilde görülen başarının mümkün olduğunu söyledi. Ancak insanlara pelvik tabanını güçlendirmenin daha iyi yolları olduğunu anlattı.

Haberler.com - Dünya

Sosyal Medya, Cinsellik, Tiktok, Cinsellik, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Kurtuluş Deniz:

sıkıştırırsa ezer tehlikeli uzak durmak lazım :)

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title