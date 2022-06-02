Cinsel içerikli videosu okulda öğrencilerin elinde dolaşan öğretmen tutuklandı - Haberler

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletindeki ortaokullar bölgesinde yer alan Midwest City Ortaokulu'nda spor öğretmeni olarak görev yapan 28 yaşındaki Ivy Reaneau, bir öğrencisinin kendisini beğendiğini öğrendi.

ÇIPLAK FOTOĞRAF VE VİDEO GÖNDERMİŞ

Bu haberi almasının ardından 16 yaşındaki öğrencisini etkilemek istediği iddia edilen öğretmen, sosyal medya hesabı üzerinden öğrencisine çıplak fotoğraflarını ve 1 adet cinsel içerikli videosunu gönderdi.

ARKADAŞLARINA GÖSTERİNCE ORTAYA ÇIKTI

Yine iddialara göre öğrenci, öğretmeni tarafından gönderilen videoyu arkadaşlarına gösterdi. Bu dedikoduların kısa süre içerisinde yayılmasının ardından öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Skandal yaratan olayın mahkemesi de geçtiğimiz günlerde görüldü. Hakim, öğrencisine uygunsuz videolar gönderdiği yönündeki suçu sabit olan öğretmen hakkında tutuklama kararı verdi.