Çinli araştırmacılar Tibet'te Asya'nın en uzun ağacını keşfetti

Çinli araştırmacılar, Tibet Özerk Bölgesi'nde 102,3 metre uzunluğunda dev bir servi ağacı keşfettiklerini duyurdu. Bu keşifle birlikte Asya'daki en uzun ağaç rekoru yenilenmiş oldu.

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Medog ilçesi ile Nyingchi kentindeki Pad kasabasını birbirine bağlayan otoyolun havadan çekilmiş fotoğrafı, 30 Eylül 2022. (Fotoğraf: Dong Zhixiong/Xinhua)

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çinli araştırmacılardan oluşan bir ekibin ülkenin güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nde 102,3 metre uzunluğunda dev bir servi ağacı keşfettiklerini duyurmasıyla birlikte Asya'daki en uzun ağaç rekoru bu hafta yenilenmiş oldu.

Rekor yükseklikteki Cupressus torulosa türü ağaç, Mayıs ayında Beijing Üniversitesi tarafından yürütülen bilimsel bir araştırma sırasında Nyingchi şehrinin Bome ilçesindeki Yarlung Zangbo Büyük Kanyonu'nun ulusal doğa koruma alanında bulundu.

Araştırma ekibinin üyeleri, yerel servi kümeleme alanını haritalamak için drone ve lazer radar kullanarak 102,3 metre uzunluğundaki ağacın varlığını teyit etti.

Araştırmacılar, 25'i 90 metrenin üzerinde olmak üzere 85 metrenin üzerinde çok sayıda ağaç da tespit etti. Beijing Üniversitesi'nden ekip üyesi Ren Yu'ya göre hassas ölçümlerin ardından bulgular, bölgenin Çin ve Asya'daki en yüksek dev ağaç yoğunluğuna sahip olduğunu gösterdi.

Esas olarak Tibet'in güneydoğusunda görülen ve dar bir alanda yayılan az sayıdaki Cupressus torulosa, Çin'de birinci sınıf ulusal koruma altındaki bitki olarak listeleniyor.

Çin'in bir önceki ağaç boyu rekoru sahibi, geçen yıl Tibet'teki bilim insanları tarafından 83,4 metre olarak ölçülen yaprak dökmeyen bir köknardı.