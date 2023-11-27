Cinayet zanlısı, polise teslim olmamak için elindeki bıçağı karnına sapladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde 67 yaşındaki Loc Duong isimli adam, 26 Ekim tarihinde iki kişiyi bıçakladı. Bıçaklanan şahıslardan biri öldü diğeri ise yaralandı. Polis ekipleri, Duong'un yerini kısa sürede tespit etti.Zanlı önce elinde 25 santim uzunluğundaki bıçakla önce polise saldırmaya çalıştı. Polislerin silah doğrultması üzerine Duong, elindeki bıçağı karnına saplayarak kendini öldürdü.

ARKADAN YAKLAŞIP KAFASINDAN BIÇAKLADI

Duong Los Angeles'de bir mağazanın önünde duran bir kişiye arkadan yaklaşıp bıçağı kafasına sapladı. Doung, olay yerinden evine sığındı. Eve baskın yapmak isteyen polis ekipleri, evin girişinde Doung'un bıçakladığı başka bir kişiyi daha gördü.

BIÇAĞI DEFALARCA KARNINA SAPLADI

Polis ekipleri, Doung'a bıçağı bırakıp teslim olmasını aksi takdirde kendisine ateş edeceklerini söyledi. Bunun üzerine Doung, elinde bıçağı defalarca karnına sapladı. Eve çağrılan polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Doung ve bıçakladığı kişi hayatını kaybetti. Polis olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.